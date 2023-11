Sparen Kritik an MSCI-World-Index: Was bringen ETFs für Anleger?

10. November 2023 | Quelle: dpa

Die große Anzeige in der Börse zeigt die Dax-Kurve und verschiedene Börsenkurse: ETFs werden börsentäglich gehandelt. Bild: Bild: dpa

Im vergangenen Jahr gab es in Deutschland mit fast 13 Millionen Menschen so viele Aktiensparer wie nie. Sprunghaft stieg zuletzt dem Deutschen Aktieninstitut zufolge die Zahl jener Anleger, die dabei auf börsengehandelte Fonds, sogenannte ETFs, setzen. Diese bilden Aktienindizes wie den beliebten, international ausgerichteten MSCI World ab. Doch zuletzt ist der Index in die Kritik geraten.