Spezialchemiekonzern: Evonik-Chef Kullmann steht offenbar vor Verlängerung seines Vertrags

Evonik-Vorstandschef Christian Kullmann kann auf eine Verlängerung seines Vertrags an der Spitze des Essener Spezialchemiekonzerns setzen. Der Aufsichtsrat werde in der kommenden Woche voraussichtlich Kullmanns im Mai 2022 auslaufenden Vertrag vorzeitig bis 2027 verlängern, sagten mehrere mit dem Vorgang vertraute Personen am Freitag der Nachrichtenagentur Reuters. Das Gremium stehe hinter Kullmanns Strategie. Ein Evonik-Sprecher verwies auf die anstehende Sitzung des Aufsichtsrats.