Spielwaren Auslandsgeschäft hilft Schleich in unsicheren Zeiten

2023 will Schleich weiter an der Nachhaltigkeit seiner Produkte arbeiten. „Unsere Spielzeuge sind extrem langlebig und dadurch nachhaltig”, sagte Engehausen. Dennoch forsche das Unternehmen auch daran, recycelte Kunststoffe einzusetzen. „Nicht auf allen haften die Farben so gut.” In einem ersten Schritt sollen bis Ende 2027 alle Figuren recycelbar sein, die Verpackungen bereits bis 2025.