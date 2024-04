Sport Senioren werden für Fitnessbranche wichtiger

Bei der Studiokette FitX ist die Anzahl der Ü60-Mitglieder in den vergangenen sieben Jahren um fast die Hälfte gestiegen, wie eine Firmensprecherin sagt. Zwar liegt ihr Anteil an der gesamten Mitgliedschaft noch immer im einstelligen Prozentbereich, das Beispiel aber zeigt: Die älteren Semester gewinnen wirtschaftlich an Bedeutung für die Fitness-Firmen. „Wir gehen davon aus, dass in Zukunft mehr Menschen über 60 in Fitnessstudios trainieren werden“, sagt Firmensprecherin Johanna Pistor. Konkurrenten haben ebenfalls einen höheren Seniorenanteil als früher, der Zuwachs ist mitunter aber nur moderat: Bei Fitness First waren 2019 noch 9,9 Prozent der Mitglieder Ü60, inzwischen sind es 10,5 Prozent.