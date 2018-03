Sportartikel: Adidas-Chef: 2008 in China wieder 50-prozentiges Wachstum

„Wir konnten in den vergangenen Jahren alle zwölf Monate um über 50 Prozent in China zulegen. Auch dieses Jahr werden wir wieder um 50 Prozent wachsen“, sagte Hainer im Gespräch mit der WirtschaftsWoche. Am Ende dieses Jahres, so Hainer, „wird die Marke Adidas dann auch die Marke Nike in China überholt haben“. Hainer weiter: „Wir sind also auf dem besten Wege, unser Ziel, 2010 als Konzern mehr als eine Milliarde Euro Umsatz in China zu machen, zu erreichen.“