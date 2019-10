Sportartikelhersteller: Markenvorstand Eric Liedtke verlässt Adidas nach 25 Jahren

Liedtke habe den Aufsichtsrat informiert, dass er nicht für den gesamten nächsten Strategiezyklus ab 2021 zur Verfügung stehe. Der 52-jährige US-Bürger verlasse deshalb Adidas nach 25 Jahren einvernehmlich, so dass sein Nachfolger von Anfang an in die Entwicklung der künftigen Strategie eingebunden sei.