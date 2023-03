Stahlindustrie Salzgitter erwartet schwächeres Jahr - Auftakt ermutigend

27. März 2023 | Quelle: dpa

Ein Mitarbeiter steht im Stahlwerk der Salzgitter AG vor einer glühenden Roheisenpfanne. Bild: Bild: dpa

Der Stahlkonzern Salzgitter geht wegen des schwierigen wirtschaftlichen Umfeldes in diesem Jahr von einem deutlichen Gewinnrückgang aus. Dazu dürften Investitionen in die Transformation hin zu „grünem” Stahl auf die Ergebnisse drücken. Im Vorjahr hatte Salzgitter noch stark von den hohen Stahlpreisen in der ersten Jahreshälfte profitiert und deutlich mehr verdient als 2021. Das laufende erste Quartal zeigt sich aber besser als befürchtet.