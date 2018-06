Laut einer Studie fehlt vielen Start-ups Geld zum wachsen

Der Geschäftsführer der Internet Economy Foundation, Clark Parsons, betonte, es gehe nicht um einen „Schrei nach endlosen Milliarden vom Staat“. „Der Staat muss nicht extrem viel Geld reinpumpen, sondern dafür sorgen, dass die Rahmenbedingungen geändert werden können, damit mehr Privatkapital überhaupt ins System kommt.“ Hier sollte man nach Übersee schauen. In den USA stünden Pensionskassen bei der Finanzierung von Wagniskapital junger Firmen an erster Stelle, der Staat hingegen an fünfter Stelle. In Europa sei dies genau umgekehrt. Die Branche sieht sich zudem selbst in der Verantwortung, mehr zu tun. „Wo wir in Deutschland auch ganz, ganz schlecht sind, ist im Vermarkten unserer Erfolgsstories“, sagte Hodits.