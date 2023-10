Statistik Höchste Unfallgefahr auf dem Bau und in der Abfallentsorgung

21. Oktober 2023 | Quelle: dpa

Ein Dachdecker arbeitet auf einem Einfamilienhaus. Bild: Bild: dpa

Das höchste Risiko eines Arbeitsunfalls haben in Deutschland Beschäftigte in Baukonstruktionsberufen wie Zimmerleute, Maurer oder Bautischler. Das geht aus einer Statistik der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) hervor, die der Deutschen Presse-Agentur in Berlin vorliegt. Demnach wurden im vergangenen Jahr in dieser Berufsgruppe 124 meldepflichtige Arbeitsunfälle auf 1000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer registriert.