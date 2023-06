Statistik Japans Wirtschaft wächst zu Beginn 2023 stärker als erwartet

08. Juni 2023 | Quelle: dpa

Menschen in einer Einkaufspassage: Die japanische Wirtschaft wird derzeit durch robusten privaten Konsum gestützt. Bild: Bild: dpa

Japans Wirtschaft ist im ersten Quartal stärker gewachsen als erwartet. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) sei im Zeitraum Januar bis März im Vergleich zum Vorquartal um revidierte 0,7 Prozent gestiegen, teilte das japanische Statistikamt am Donnerstag in Tokio mit. In einer ersten Schätzung war noch ein Zuwachs von 0,4 Prozent ermittelt worden. Volkswirte hatten mit einem Anstieg um 0,5 Prozent gerechnet. Im vierten Quartal 2022 war die Wirtschaft um 0,1 Prozent gewachsen.