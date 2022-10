Statistik Trotz Krise: Nur wenige Unternehmen haben Existenzangst

31. Oktober 2022

Im Vergleich zu anderen Branchen machen sich viele Einzelhändler große Sorgen um ihre wirtschaftliche Situation. Bild: Bild: dpa

In wirtschaftlich unsicheren Zeiten haben sich in diesem Jahr bislang weniger Firmengründer in Deutschland an den Markt getraut. Das teilte heute das Statistische Bundesamt mit.