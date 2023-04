Statistisches Bundesamt Deutsche Industrie legt überraschend weiter kräftig zu

06. April 2023 | Quelle: dpa

Einen besonders großen Anteil am deutlichen Zuwachs der Gesamtproduktion hatte demnach die Automobilindustrie. Bild: Bild: dpa

Die Industrie in Deutschland hat überraschend an den starken Jahresauftakt angeknüpft und die Produktion im Februar weiter deutlich gesteigert. Im Monatsvergleich habe die Gesamtproduktion um 2,0 Prozent zugelegt, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte.