Statistisches Bundesamt Gastgewerbe arbeitet sich aus Corona-Tief

17. Februar 2023 | Quelle: dpa

Zimmerschlüssel in einem Hotel in München: Das Gastgewerbe erzielte im vergangenen Jahr real 45,4 Proeznt mehr Umsatz als im Vorjahr. Bild: Bild: dpa

Das Gastgewerbe in Deutschland nähert sich nach starken Verlusten in den ersten beiden Corona-Jahren allmählich dem Vorkrisenniveau an.