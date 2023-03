Statistisches Bundesamt Weniger Beschäftigte in der Gastronomie als vor der Pandemie

13. März 2023 | Quelle: dpa

Vor allem geringfügig entlohnte Beschäftigte haben der Gastronomie den Rücken gekehrt. Bild: Bild: dpa

Gaststätten, Bars und Kneipen in Deutschland haben den Corona-Knick beim Personal noch nicht wettgemacht. Zwar nahm die Zahl der Beschäftigten in der Gastronomie im vergangenen Jahr um 12,5 Prozent zu, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Doch in der Branche arbeiten nach Berechnungen der Wiesbadener Behörde immer noch gut ein Zehntel (11,8 Prozent) weniger Menschen als 2019, dem Jahr vor Ausbruch der Corona-Pandemie in Deutschland.