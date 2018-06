Stefan Hartung: Boschs Autozulieferersparte bekommt einen neuen Chef

FrankfurtDer Technologiekonzern Bosch wechselt den Chef seiner größten Sparte Autozulieferung aus und vergrößert die Führungsetage. Der bisherige Leiter von „Mobility Solutions“, Rolf Bulander (59), gehe zum Jahresende in den Ruhestand, teilte der Stiftungskonzern am Donnerstag mit. Seinen Posten übernimmt am 1. Januar 2019 der 52-jährige Stefan Hartung, bisher an der Spitze der Gebäude- und Industrietechnik.