Stephan Fanderl: Chef von Galeria Karstadt Kaufhof steht angeblich vor dem Aus

Über Fanderls Abgang wird schon länger spekuliert - denn der Manager war in der Galeria-Zentrale schon seit einiger Zeit nicht mehr an Bord. Fanderl befinde sich in einer Reha-Maßnahme, erklärte der Konzern seit Wochen. Faktisch hatten mit der Umsetzung eines Schutzschirm-Verfahrens der gerichtlich bestellte Sachwalter Frank Kebekus und der Generalbevollmächtigte Arndt Geiwitz die Macht übernommen.