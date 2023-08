Steuerpolitik Gesetz von Lindner blockiert - Klausur soll Streit lösen

16. August 2023 | Quelle: dpa

Finanzminister Christian Lindner und Bundeskanzler Olaf Scholz vor der Sitzung des Bundeskabinetts. Bild: Bild: dpa

Nach der Blockade des Wachstumschancengesetzes im Bundeskabinett kracht es in der Ampel-Koalition. FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai attackierte scharf die Grünen: „Die innere Zerstrittenheit der Grünen verhindert essenzielle wirtschaftliche Impulse, die Deutschland in der derzeitig schwierigen Lage dringend nötig hat”, sagte er der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.