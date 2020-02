Steve Hasker: Ex-Nielsen-Chef wird neuer Konzernlenker bei Thomson Reuters

Smith hatte den Daten- und Informationskonzern Thomson Reuters, zu dem auch die Nachrichtenagentur Reuters gehört, wegen der Folgen der Finanzkrise einen Konzernumbau und einen Stellenabbau verordnet. Unter seiner Ägide wurde die Mehrheit der umsatzstärksten Sparte, Financial & Risk (F&R), an den Investor Blackstone verkauft. „Unser Umbau liegt hinter uns und wir haben einen klaren Fokus auf die Zukunft unseres Kerngeschäfts, das ist der perfekte Zeitpunkt für die nächste Generation an Führungskräften“, erklärte Smith.