Stimmungsbarometer ZEW-Konjunkturerwartungen für Deutschland fallen deutlich

18. April 2023 | Quelle: dpa

Schiffe liegen am Container-Terminal Bremerhaven. Das Stimmungsbarometer des Mannheimer Forschungsinstituts ZEW ist erneut gefallen. Bild: Bild: dpa

Die Konjunkturerwartungen von Finanzexperten in Deutschland haben sich erneut deutlich eingetrübt. Das Stimmungsbarometer des Mannheimer Forschungsinstituts ZEW fiel im April gegenüber dem Vormonat um 8,9 Punkte auf 4,1 Punkte, wie das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) in Mannheim mitteilt. Analysten hatten hingegen mit einem Anstieg auf 15,6 Punkte gerechnet. Bereits im März war der Index nach fünf Anstiegen in Folge eingebrochen.