Streaming-Dienst Netflix: Wachstum und Ausblick enttäuschen

19. April 2023 | Quelle: dpa

In diesem Vierteljahr soll die Offensive gegen das Teilen von Netflix-Passwörtern laut dem Streaming-Riesen endlich Fahrt aufnehmen. Bild: Bild: dpa

Der Streaming-Riese Netflix will nach einem verhaltenen Jahresauftakt entschiedener gegen Trittbrettfahrer vorgehen. In diesem Vierteljahr soll die Offensive gegen das Teilen von Passwörtern endlich Fahrt aufnehmen, kündigte das Unternehmen an.