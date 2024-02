Strompreis aktuell Das kostet die Kilowattstunde in Deutschland im Jahr 2024

Laut einer Erhebung des Vergleichsportals Verivox beträgt der aktuelle Strompreis in Deutschland für Neukunden 24,9 Cent/kWh brutto (Stand: 16. Februar 2024). Der durchschnittliche Stromverbrauch eines 4-Personen-Haushalts liegt in Deutschland bei rund 3000 kWh. In einem Einfamilienhaus fällt der jährliche Strombedarf mit 4000 kWh hingegen deutlich höher aus. Demzufolge belaufen sich die reinen Stromkosten für einen gewöhnlichen Haushalt mit einem Verbrauch von 3000 kWh bis 4000 kWh pro Jahr auf etwa 747 Euro bis 996 Euro. Um die ungefähren Gesamtkosten zu errechnen, müssen Kunden allerdings noch den zu entrichtenden Grundpreis miteinbeziehen. Dieser kann sich je nach Stromanbieter teilweise deutlich unterscheiden.