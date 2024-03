Strompreis aktuell Was die Kilowattstunde in Deutschland im Jahr 2024 kostet

In einigen Bundesländern verlangen die Verteilnetzbetreiber jedoch auch ohne Preiserhöhung deutlich höhere Netznutzungskosten als in anderen. Laut Check24 sind beispielsweise in Thüringen die Netzkosten um 30 Prozent höher, während sie in Bayern und Nordrhein-Westfalen sogar um 31 Prozent höher ausfallen.