Studie Börsengänge in schwierigem Umfeld weltweit gesunken

15. Dezember 2022 | Quelle: dpa

Der größte Börsengang im laufenden Jahr war das Debüt des südkoreanischen Batterieherstellers LG Energy Solution. Bild: Bild: dpa

Turbulenzen an den Aktienmärkten und die wirtschaftlichen Folgen des Ukraine-Krieges haben das Interesse an Börsengängen in diesem Jahr weltweit gedämpft. Nach Daten der Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft EY wagten 1333 Unternehmen den Gang aufs Parkett und damit 45 Prozent weniger als im Jahr 2021. Das Emissionsvolumen sank um 61 Prozent auf 180 Milliarden Dollar (rund 169 Mrd. Euro).