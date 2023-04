Studie Kluft zwischen Zulieferern und Automobilherstellern wächst

09. April 2023 | Quelle: dpa

Ein Mitarbeiter der Porsche AG montiert in einer Produktionshalle des Stammwerks einen Porsche Taycan. Bild: Bild: dpa

Die Kluft zwischen Zulieferern und Automobilherstellern in Deutschland ist im vergangenen Jahr gewachsen. Insgesamt konnte die deutsche Automobilindustrie den Umsatz um 23 Prozent auf den Rekordwert in Höhe von 506,2 Milliarden Euro ankurbeln, wie aus einer aktuellen Studie der Beratungsgesellschaft Ernst & Young (EY) hervorgeht. Demnach legten aber die Hersteller mit einem Plus von 28 Prozent deutlich stärker zu als die Zulieferer, deren Umsatz um sechs Prozent zulegte.