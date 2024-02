Studie Nachfolgelücke: Wer übernimmt mittelständische Firmen?

12. Februar 2024 | Quelle: dpa

Viele Mittelständler stehen vor dem Problem, geeignete Nachfolger für die eigene Firma zu finden. Bild: Bild: dpa

Immer mehr Mittelständler in Deutschland wollen ihre Firma in andere Hände geben. Der Anteil von Unternehmerinnen und Unternehmern, die grundsätzlich eine Nachfolgeregelung anstreben, ist in den vergangenen sechs Jahren von 35 auf 41 Prozent gestiegen, wie eine Umfrage der staatlichen Förderbank KfW zeigt.