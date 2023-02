Studie Nachholbedarf bei „smarter Mobilität” in deutschen Städten

02. Februar 2023 | Quelle: dpa

Eine vollautomatische U-Bahn in Nürnberg fährt in einen Bahnhof ein. Bild: Bild: dpa

Mit digitalen Verkehrskonzepten tun sich vor allem kleinere Großstädte in Deutschland noch schwer. Das geht aus einer Studie der Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft PwC hervor, die „smarte” Mobilitätsangebote in 81 deutschen Städten ausgewertet hat. Besonders gut läuft es demnach in den Millionenstädten: Hamburg, Berlin und München landen im Spitzenfeld des Rankings. Den ersten Rang aber belegt Nürnberg.