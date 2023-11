Studie Solarbranche sucht nach immer mehr Fachkräften

22. November 2023 | Quelle: dpa

Aktuell gibt es mehr als drei Millionen Photovoltaik-Anlagen in Deutschland. Bild: Bild: dpa

Für den Ausbau von Sonnen- und Windenergie ist die Nachfrage nach Fachkräften einer aktuellen Studie zufolge rasant gestiegen. So lag die Zahl der Online-Stellenanzeigen für Jobs in der Solarbranche 2022 bei 52.000 und hat sich damit im Vergleich zu 2019 mehr als verdoppelt, wie aus einer Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) im Auftrag der Bertelsmann-Stiftung hervorgeht. In den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres wurden demnach bereits 36.000 Jobanzeigen für den Solarbereich geschaltet, was auf ein neues Rekordjahr hindeutet.