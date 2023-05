Studie Unternehmen fällt der Abschied vom Fax schwer

04. Mai 2023 | Quelle: dpa

Ein Drittel der Unternehmen nutzt das Fax noch häufig oder sehr häufig. Bild: Bild: dpa

82 Prozent der Unternehmen in Deutschland nutzen immer noch ein Fax-Gerät, um zumindest gelegentlich Dokumente zu übertragen. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage des Digitalverbands Bitkom unter Firmen ab 20 Beschäftigten, die am Donnerstag in Berlin vorgestellt wurde. Ein Vergleich mit den Umfragewerten aus den Vorjahren zeigt allerdings, dass in den Unternehmen die Kommunikation immer seltener per Fax stattfindet.