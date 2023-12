Subventionen E-Autobauer übernehmen gestrichene Kaufprämie des Bundes

19. Dezember 2023 | Quelle: dpa

Das Volkswagen-Logo: Der Wolfsburger Autobauer will befristet die weggefallene Kaufprämie für E-Autos übernehmen. Andere Hersteller ebenso. Bild: Bild: dpa

Die abrupt gestrichene staatliche Kaufprämie für E-Autos wird von immer mehr Autobauern selbst übernommen - zumindest befristet. Nach den Ankündigungen mehrerer Hersteller zu Wochenbeginn zogen am Dienstag weitere Produzenten nach. Wer sich in diesen Tagen also einen Neuwagen mit Elektroantrieb zulegt, hat je nach Hersteller noch Chancen auf die volle Förderung. Konkret bedeutet das einen Zuschuss von bis zu 6750 Euro.