Subventionen Nach Förder-Aus: VW übernimmt E-Auto-Bonus vorerst selbst

19. Dezember 2023 | Quelle: dpa

Das Volkswagen-Logo: Der Wolfsburger Autobauer will befristet die weggefallene Kaufprämie für E-Autos übernehmen. Bild: Bild: dpa

Nach dem plötzlichen Ende der Kaufprämie für Elektroautos will nun auch Volkswagen den Zuschuss zunächst selbst zahlen. Für alle bis 15. Dezember bestellten förderfähigen E-Autos der ID-Baureihe, die bis Ende März zugelassen werden, übernehme VW die volle Prämie, kündigte der Hersteller am Dienstag an.