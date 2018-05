Südkorea: Frau von Korean-Air-Chef soll Mitarbeiter geschlagen haben

SeoulDie Ehefrau von Korean-Air-Chef Cho Yang Ho ist wegen mutmaßlicher gewalttätiger Ausfälle gegen Angestellte von der Polizei verhört worden. Lee Myung Hee soll mehr als zehn ehemalige und aktuelle Mitarbeiter von Chos Mischkonzern Hanjin geschlagen oder beschimpft haben. Hanjin ist die Mutterfirma von Korean Air. Bei ihrer Ankunft in der Polizeibehörde in Seoul sagte sie am Montag, es tue ihr „leid, Ärger verursacht“ zu haben.