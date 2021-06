Süßwarenhersteller: Katjes-Gründer Klaus Fassin im Alter von 89 Jahren gestorben

Fassin lagen natürliche Produkte am Herzen. So verbannte er 1988 alle künstlichen Farbstoffe und ersetzte sie durch Fruchtsäfte und Pürees. 1994 stellte Fassin auf natürliche Aromen um. Während seiner aktiven Zeit wuchs das Unternehmen so stark, dass er dreimal neue Werke, immer am Standort Emmerich, bauen musste.