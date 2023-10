Supermärkte Bundesweite Warnstreiks im Groß- und Einzelhandel

27. Oktober 2023 | Quelle: dpa

Bereits im Juli streikten Mitarbeiterinnen aus dem Einzel- und Versandhandel, hier in Thüringen. Bild: Bild: dpa

Verbraucher dürften in den Supermarktregalen in diesen Tagen wieder einige Produkte vermissen oder länger an den Kassen warten. Die Gewerkschaft Verdi hat erneut Zehntausende Beschäftigte zu bundesweiten Warnstreiks im Einzel- sowie im Großhandel aufgerufen.