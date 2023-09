Tabak E-Zigaretten-Markt wächst - Anteil der Wegwerfartikel sinkt

14. September 2023 | Quelle: dpa

Ein Raucher benutzt eine Einweg-E-Zigarette der Firma Elfbar bei der Vorstellung auf der Messe Intertabac. Bild: Bild: dpa

Die umstrittenen Einweg-E-Zigaretten verlieren einer Branchenschätzung zufolge etwas in der Kundengunst, bleiben aber ein Massengeschäft. Der Anteil der Wegwerfartikel am E-Zigaretten-Markt liege derzeit bei 30 Prozent und damit 10 Prozentpunkte niedriger als 2022, teilte der Verband Bündnis für Tabakfreien Genuss (BfTG) in Dortmund mit.