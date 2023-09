Tabak Tabakbranche: Kippen-Nachfrage sinkt, E-Zigaretten im Trend

14. September 2023 | Quelle: dpa

Deutliche Kritik gibt es an Einweg-E-Zigaretten. Bild: Bild: dpa

Deutschlands E-Zigarettenbranche setzt ihren Boom fort. Der Umsatz mit Geräten, Flüssigkeiten und Zubehör wird in diesem Jahr schätzungsweise bei 810 Millionen Euro liegen und damit 40 Prozent höher sein als 2022, wie der Verband Bündnis für Tabakfreien Genuss (BfTG) bei der Messe Intertabac in Dortmund mitteilte. 2022 gab es ebenfalls ein Plus von 40 Prozent.