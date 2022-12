Tanken Höhere Spritnachfrage im Sommer während Steuersenkung

11. Dezember 2022 | Quelle: dpa

Im September sank der Benzinpreis fast durchgehend. Bild: Bild: dpa

In den Sommermonaten wurde in Deutschland deutlich mehr Benzin ausgeliefert. Die vom Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle erfassten Inlandsablieferungen - meist an Tankstellen - lagen von Juni bis August bei 4,86 Millionen Tonnen.