Tarife Tarifvertrag: Bahn und EVG verhandeln in dritter Runde

25. April 2023 | Quelle: dpa

Kristian Loroch, stellvertretender Vorsitzender der EVG. Bild: Bild: dpa

Die Deutsche Bahn und die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG nehmen einen neuen Anlauf zur Lösung des Tarifkonflikts. Vertreter beider Tarifparteien sind am Dienstag in Fulda in dritter Runde zu weiteren Verhandlungen zusammengekommen.