Tarifkonflikt bei der Bahn Weselsky warnt vor neuem Arbeitskampf

12. Januar 2024 | Quelle: dpa

Claus Weselsky wirft der Bahn vor, die Verhandlungen zu blockieren. Bild: Bild: dpa

Nach Ende des Streiks am Freitagabend will die Lokführergewerkschaft GDL den Arbeitgebern „ein Stück weit” Zeit lassen. „Wenn nichts passiert, dann ist der nächste Arbeitskampf unvermeidlich”, kündigte der GDL-Vorsitzende Claus Weselsky in Magdeburg an. Der Bahn warf Weselsky vor, die Verhandlungen bisher zu blockieren.