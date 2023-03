Tarifkonflikt Deutsche Bahn und EVG wollen sich erneut besprechen

09. März 2023 | Quelle: dpa

Cosima Ingenschay, EVG-Verhandlungsführerin: Die EVG will mit der Bahn über das Thema Mindestlohn sprechen. Bild: Bild: dpa

Im Tarifkonflikt der Deutschen Bahn wollen sich Vertreter von Konzern und EVG am kommenden Dienstag in Berlin wieder an einen Tisch setzen. Man habe sich mit der Deutschen Bahn auf diesen Termin verständigt, sagte ein EVG-Sprecher der Deutschen Presse-Agentur. Für den Tag hat die EVG Beschäftigte der Deutschen Bahn und weiterer Unternehmen auch zu einer Demonstration in Berlin aufgerufen, an die sich die Gespräche ab 16.00 Uhr anschließen sollen.