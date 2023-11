Tarifkonflikt GDL-Warnstreik bremst Bahn-Tarifrunde

15. November 2023 | Quelle: dpa

DB-Personalvorstand Martin Seiler hat die zweite Tarifverhandlungsrunde abgesagt. Bild: Bild: dpa

Der angekündigte Warnstreik der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) wird die Verhandlungen über einen neuen Tarifvertrag bei der Deutschen Bahn in die Länge ziehen. Die Deutsche Bahn sagte die für Donnerstag und Freitag geplante zweite Verhandlungsrunde aufgrund des Streikbeschlusses der Gewerkschaft ab. „Entweder man streikt, oder man verhandelt. Beides gleichzeitig geht nicht”, sagte Personalvorstand Martin Seiler am Mittwoch in Berlin.