Tarifkonflikt IG Metall will Warnstreiks bei Textilunternehmen verschärfen

16. März 2023 | Quelle: dpa

Die IG Metall verlangt für die rund 100.000 Beschäftigten der Branche mehr Geld. Bild: Bild: dpa

Die IG Metall will ihre Warnstreiks in der deutschen Textilindustrie verschärfen. „Die Arbeitgeber blockieren zentrale Themen der Beschäftigten”, erklärte IGM-Verhandlungsführerin Miriam Bürger in Frankfurt. Am Tag zuvor war die dritte Verhandlungsrunde im nordrhein-westfälischen Kaarst ohne Ergebnis beendet worden. Die Gespräche sollen am 31. März fortgesetzt werden.