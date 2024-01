Tarifkonflikt Piloten stimmen für Streiks bei Lufthansa-Tochter Discover

23. Januar 2024 | Quelle: dpa

Bei der Lufthansa-Tochter Discover Airlines droht ein Streik der Piloten. Bild: Bild: dpa

Bei der Lufthansa-Tochter Discover Airlines drohen Streiks der Piloten. In der am Dienstag beendeten Urabstimmung stimmten knapp 96 Prozent der Mitglieder für einen Arbeitskampf, wie die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) mitteilte. Ein Streiktermin wurde zunächst nicht genannt. Stattdessen wurde der Arbeitgeber aufgefordert, ein verhandlungsfähiges Angebot ohne Vorbedingungen zu unterbreiten, um an den Verhandlungstisch zurückzukehren.