Tarifkonflikt Verhandlungsmarathon im Post-Tarifstreit dauert an

11. März 2023 | Quelle: dpa

Eine Briefträgerin ist mit ihrem Fahrrad in der Altstadt von Schwerin unterwegs. Bild: Bild: dpa

Im Tarifkonflikt bei der Deutschen Post dauern die am Freitagnachmittag begonnenen Verhandlungen an. Dies erklärten Sprecher der Gewerkschaft Verdi und des Unternehmens am Samstagmittag. Ob in der Nacht durchverhandelt wurde, war zunächst nicht bekannt. Weder Post noch Gewerkschaft machten Angaben über den Verhandlungsstand und den weiteren Zeitplan. Verhandelt wird in Düsseldorf an einem nicht genannten Ort. Dort hatte die vierte Runde am Freitag gegen 14.00 Uhr begonnen.