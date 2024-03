Tarifstreit Lufthansa-Kabinenpersonal in Frankfurt im Streik

12. März 2024 | Quelle: dpa

Die Gewerkschaft Ufo hat die insgesamt etwa 19.000 Flugbegleiter der Lufthansa zum Streik aufgerufen. Bild: Bild: dpa

Die Lufthansa wird vom nächsten Streik ausgebremst: Um 4.00 Uhr trat das von der Gewerkschaft Ufo organisierte Kabinenpersonal am Frankfurter Flughafen in den Ausstand. Bis 23.00 Uhr sollen an Deutschlands größtem Flughafen alle Lufthansa-Abflüge bestreikt werden, wie eine Sprecherin der Gewerkschaft bestätigte. Die Lufthansa ging am Montag davon aus, dass wegen des Ausstands 600 Flüge in Frankfurt ausfallen werden, 70.000 Passagiere seien davon betroffen.