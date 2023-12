Tarifstreit Pilotrunde im Einzelhandel soll Tarifstreit lösen

21. Dezember 2023 | Quelle: dpa

Seit Monaten kommt es im Einzelhandel immer wieder zu Warnstreiks. Bild: Bild: dpa

Eine Pilotrunde in Hamburg soll drei Tage vor Silvester einen Durchbruch im monatelang festgefahrenen Tarifkonflikt des Einzelhandels bringen. Nach mehr als 60 ergebnislosen Tarifrunden in den verschiedenen Tarifgebieten und einem ergebnislosen Spitzengespräch kündigte der Spitzenverband HDE am Donnerstag an, er strebe mit der Gewerkschaft Verdi am 28. Dezember in der Hansestadt eine Lösung an.