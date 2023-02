Tarifstreit Streik oder nicht? Verdis Post-Urabstimmung läuft

20. Februar 2023 | Quelle: dpa

Im Tarifkonflikt bei der Deutschen Post startete die Gewerkschaft Verdi die Urabstimmung über flächendeckende und unbefristete Streiks. Bild: Bild: dpa

Im Tarifkonflikt bei der Deutschen Post bleiben die Fronten verhärtet. Am Montag begann die Gewerkschaft Verdi eine bis zum 8. März laufende Urabstimmung bei dem Bonner Konzern, in der über einen unbefristeten Streik entschieden werden soll. Ein Arbeitskampf dürfte erhebliche Folgen haben für den Brief- und Paketversand. Das Ergebnis der Urabstimmung soll am 9. März bekanntgegeben werden.