Tarifstreit Warnstreik an größten NRW-Flughäfen beendet

28. Februar 2023 | Quelle: dpa

Streikende Mitarbeiter stehen mit Verdi-Flaggen im Terminal des Flughafens Düsseldorf. Bild: Bild: dpa

Nach einem 24-stündigen Warnstreik sind die Flughäfen Düsseldorf sowie Köln/Bonn am Dienstagmorgen wieder in den Normalbetrieb zurückgekehrt. Am Flughafen Düsseldorf habe man den Streik gegen 3.00 Uhr beendet, sagte Verdi-Sprecher Peter Büddicker. Mit weiteren Einschränkungen für Passagiere rechne er nicht.