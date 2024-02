Tarifstreit Warnstreik legt Flughäfen Leipzig/Halle und Dresden lahm

12. Februar 2024 | Quelle: dpa

Beschäftigte der Mitteldeutschen Flughafen AG sind in einen 48-stündigen Warnstreik getreten. (Archivbild) Bild: Bild: dpa

Nichts geht mehr an den Flughäfen Leipzig/Halle und Dresden. Sämtliche Passagierflüge sind am Montag wegen des Warnstreiks der Beschäftigten der Mitteldeutschen Flughafen AG gestrichen worden. „Betroffen sind mehr als 100 Flüge an beiden Airports zusammen”, sagte ein Sprecher der Gesellschaft. Die Urlaubspläne tausender Passagiere seien zunichtegemacht worden. In Sachsen hatten am vergangenen Wochenende die zweiwöchigen Schulferien begonnen.