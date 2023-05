Tarifverhandlungen Tarifkonflikt bei der Deutschen Bahn - Verhandlungen laufen

25. Mai 2023 | Quelle: dpa

Vierte Runde, dritter und vorläufig letzter Tag, in den Tarifverhandlungen der Gewerkschaft EVG mit der Deutsche Bahn AG. Bild: Bild: dpa

Im Tarifkonflikt bei der Deutschen Bahn wird wieder verhandelt. Die Delegationen des Unternehmens und der Gewerkschaft EVG trafen sich am Vormittag in einem Trainingszentrum des Konzerns in Fulda. Verhandelt wurde zunächst vor allem in kleineren Runden und Arbeitsgruppen. Über den Fortgang wurde zunächst nichts bekannt.