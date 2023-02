Tech-Konzern iPhone-Engpässe: Apple mit Rückgang im Weihnachtsquartal

03. Februar 2023 | Quelle: dpa

Apple hat seine Zahlen für das erste Quartal bekannt gegeben. Bild: Bild: dpa

Corona-Lockdowns in China haben Apple das wichtige Weihnachtsgeschäft verpatzt. Wegen Produktionsausfällen in den Fabriken gab es im November und Dezember Engpässe beim lukrativen iPhone 14 Pro. Die iPhone-Erlöse fielen um gut acht Prozent und zogen den Konzernumsatz mit runter. Dabei zeigte sich Konzernchef Tim Cook überzeugt, dass ohne die Knappheit das iPhone-Geschäft auch in einem insgesamt schwachen Smartphone-Markt zugelegt hätte.